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Evlat nöbetindeki anne dağdaki kızına seslendi: "Orası boş dava; annenin yuvasından başka güzel bir yer yok"
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi gören madencilerden 2’sinin durumunun kritik olduğunu söyledi.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi gören madencilerden 2’sinin durumunun kritik olduğunu söyledi.
Genel 19.10.2022, 16:35
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi gören madencilerden 2’sinin durumunun kritik olduğunu söyledi.