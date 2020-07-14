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İstanbul İl Müftülüğünden 15 Temmuz şehitleri için hatim programı
İSTANBUL İL MÜFTÜLÜĞÜ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN EDİRNEKAPI MEZARLIĞINDA HATİM PROGRAMI DÜZENLEDİ.
Genel 14.07.2020, 22:40
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İstanbul İl Müftülüğü 15 Temmuz şehitleri için Edirnekapı Mezarlığında hatim programı düzenledi.
İstanbul İl Müftülüğü 15 Temmuz şehitleri için bu akşam Edirnekapı Şehitliğinde bir hatim programı düzenliyor. Saat 20.00’de başlayan hatim programı yarın sabaha kadar tamamlanacak. Program yarın sabah saat 10.00’da İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı’nın yapacağı hatim duası ile sona erecek. Hatim duasına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katılacak. Hatmi 15’i Eyüpsultan Müftülüğünden 15’i Fatih Müftülüğünden olmak üzere 30 hafız birer cüz olarak tamamlayacak.
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