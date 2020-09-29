İstanbul için sağanak ve sel uyarısı
Meteoroloji'den yurt genelinde birçok ili ilgilendiren son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yaptı. İç Anadolu ve Karadeniz için uyarılarda bulunan Meteoroloji, ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Kastamonu'nun kıyı ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, küçük çaplı dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BİR UYARI DA İÇ ANADOLU İÇİN
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ilçeleri ile Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, küçük çaplı dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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