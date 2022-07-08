İstanbul Havalimanı’nın başarısı uluslararası medyada

Avrupa’daki birçok havalimanında kaos yaşanırken İGA İstanbul Havalimanı’nda hizmetlerin aksamadan yürümesi uluslararası medyaya konu oldu. Dünyanın önde gelen iş seyahati dergisi Busıness Traveler’ın Almanca yayınında İstanbul Havalimanı için “Boğaz’daki yeni merkez için en iyi performans” ifadelerine yer verildi.

Korona virüs salgınının etkilerinin azalmasıyla birlikte dünya genelinde hava trafiği salgın öncesi dönemdeki rakamlara yaklaştı. Yoğunlaşan hava trafiği nedeniyle Avrupa’daki birçok havalimanında personel eksikliği ve grevler yaşanıyor. Türkiye’deki havalimanları ise Avrupa’nın aksine yaşanan bu durumdan etkilenmedi.

İGA İstanbul Havalimanı’nın bu başarısı dünyanın önde gelen iş seyahati dergisi Busıness Traveler’ın Almanca yayınına konu oldu. “Avrupa’da yaz kaosu: Bu havalimanlarından kaçınılmalı” başlıklı haberde, Almanya’daki Frankfurt ve Dusseldorf, Münih, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Schiphol, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Heathrow ve Gatwick, Fransa’nın başkenti Paris’ deki Charles de Gaulle Havalimanı’nın karşı karşıya kaldığı gecikmeler, uçuş iptalleri, kayıp bagaj sorunları ele alınarak kapasite kısıtlamasına gidildiğine vurgu yapıldı.

Haberde İstanbul Havalimanı’nda yaşanan hareketliliğe dikkat çekilerek, “Orada da şu anda çok hareketlilik var ama kaostan söz edilmiyor. İstanbul Havalimanı yeni bir rekor bile bildirdi. 8 Temmuz Cuma günü 230 bin yolcu ve bin 422 iniş ve kalkış bekleniyor. Boğaz’daki yeni merkez için en iyi performans” ifadeleri kullanıldı.