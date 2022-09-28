İstanbul Havalimanı’ndan seyahat eden yolcu sayısı 47 milyona ulaştı

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, 2022 yılında şuana kadar İstanbul Havalimanı’ndan seyahat eden yolcu sayısının 47 milyona ulaştığını açıkladı.

Yılın ilk 7 ayının verilerine göre, İstanbul Havalimanı 34.2 milyon yolcuyla Avrupa’nın diğer havalimanlarını geride bıraktı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan ve 9 aylık verileri açıklayan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, "Son yolcu sayımız 47 milyon" notunu paylaştı.