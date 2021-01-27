banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Çocukların gözünden pandemi süreci sergisi
Çocukların gözünden pandemi süreci sergisi
İkinci el piyasasında otomobil fiyatları % 15 düştü
İkinci el piyasasında otomobil fiyatları % 15 düştü
WhatsApp mesajlarıyla yayılan yeni tehdit
WhatsApp mesajlarıyla yayılan yeni tehdit
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

İstanbul Havalimanı’ndaki adliye, yolcu mağduriyetinin önüne geçiyor

İstanbul Havalimanı’nda 7 gün 24 saat hizmet veren Adliye, seyahat etmek için gelen yolcuların dakikalar içerisinde adli işlemlerini gerçekleştirerek mağduriyetlerin önüne geçiyor. Türkiye ve dünyada örneği bulunmayan adliye sayesinde geceyi karakolda geçirmek yerine yolcular, işlemlerini hızla yaparak uçuşlarına yetişiyor.

Genel 27.01.2021, 10:11
3
İstanbul Havalimanı’ndaki adliye, yolcu mağduriyetinin önüne geçiyor

İstanbul Havalimanı’nda 7 gün 24 saat hizmet veren Adliye, seyahat etmek için gelen yolcuların dakikalar içerisinde adli işlemlerini gerçekleştirerek mağduriyetlerin önüne geçiyor. Türkiye ve dünyada örneği bulunmayan adliye sayesinde geceyi karakolda geçirmek yerine yolcular, işlemlerini hızla yaparak uçuşlarına yetişiyor.

Adalet Bakanlığı’nın Yargı Reformu Strateji Belgesi’ndeki hedeflerden biri olarak yolcuların seyahatlerinde yaşadıkları yargısal sorunların daha hızlı çözümü için geçtiğimiz yılın Şubat ayında hizmete giren İstanbul Havalimanı’ndaki Gaziosmanpaşa Adliyesi’nin Ek Hizmet Binası, açıldığı günden bu yana yolcu mağduriyetinin önüne geçti. 7 gün 24 saat boyunca aralıksız olarak hizmet vermesiyle Türkiye ve dünyada bir ilk olan adliye, bu özelliği sayesinde günün her saatinde yolcuların işlemlerini dakikalar içerisinde halletmesine olanak sağlıyor. Böylece yolcular uçuşlarına sorunsuz yetişebiliyor.

Bir yılda 5 binin üzerinde kişinin mağduriyeti giderildi

İstanbul Havalimanı Adliyesi’nde mahkemeler, savcılık yakalama kararlarına ilişkin işlemler, havalimanında işlenen suçların soruşturmaları, kesinleşmiş kararların infazı ve para cezalarına ilişkin işlemler yapılıyor. Belirtilen adli hizmetin havalimanından verilmeye başlanmasıyla birlikte 3 bin 500 kişi için yakalama emrine, 2 bin 100 kişi için soruşturmaya ilişkin işlem yapıldı. Böylelikle 5 binin üzerindeki kişinin mağduriyeti de önlendi.

Gece de hizmet veren adliye sayesinde doktor sabahki ameliyata yetişti

İstanbul Havalimanı’na seyahat ederken hakkında yakalama kararı olduğu için gece saatlerinde polis ekipleri eşliğinde havalimanındaki adliye binasına getirilen Gökmen Öztürk isimli doktor, adliyenin 24 saat kesintisiz hizmet vermesi sayesinde işlemlerini kısa sürede hallederek sabah saatlerinde katılacağı ameliyatına sorunsuz yetişti. Böylece özellikle havalimanında gece gerçekleşen yakalamalarda muhtemel gözaltıların önüne geçilerek yolcuların geceyi karakolda geçirmeleri de önlenmiş oldu.

Adli işlemlerini yarım saatte tamamlayıp uçuşuna devam etti

İran’a gitmek üzere İstanbul Havalimanı’na gelen İran uyruklu Vahid Kuçak ise, hakkındaki yakalama kararı nedeniyle polis eşliğinde getirildiği adliyede, işlemlerini yarım saat gibi kısa bir sürede tamamlandığını ve uçağına yetişeceğini ifade etti. Kuçak, "Ben İstanbul’dan Tahran’a gidecektim. Pasaport kontrolü sırasında bir problem çıktı. Sonra polisler beni buraya getirdi. İşlemlerin şuan bitmek üzere ve uçuşuma yetişeceğim. İşlemlerin burada yarım saat sürdü. Gerçekten büyük kolaylık" şeklinde konuştu.

"Adliye burada olmasaydı bu uçuşuma yetişemezdim"

İstanbul Havalimanı’nda pasaport kontrolü sırasında hakkındaki bir mahkemeden dolayı yakalama kararı olduğunu öğrenen Özbekistan uyruklu Banu Hikmetkızı da, “Büyükçekmece 8’nci Asliye Mahkemesi’ne gitmem gerekirken, polis arkadaşlar İstanbul Havalimanı’ndaki adliyeye getirdi. 5 dakika gibi kısa bir sürede buraya geldim. Bütün işlemler hızlı bir şekilde tamamlandı ve şimdi de uçağıma yetişiyorum. Eğer adliye burada olmasaydı ben bu uçuşuma yetişemezdim. Hem orada bir gün kalabilirdim. Bu adliye sayesinde uçuşuma yetiştim” dedi.

Gaziosmanpaşa Adliyesi’nin Ek Hizmet Binası olarak İstanbul Havalimanı’nda hizmet veren ek binada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) de uygulanıyor. Bu sayede adliyeye getirilen kişiler, gerekmesi durumunda farklı bir şehirdeki mahkemeye de görüntülü olarak katılabiliyor.
Yorumlar (0)
banner422
orta şiddetli yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 19 40
3. Leicester City 19 38
4. West Ham 20 35
5. Liverpool 19 34
6. Tottenham 18 33
7. Everton 17 32
8. Arsenal 20 30
9. Aston Villa 17 29
10. Chelsea 19 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Crystal Palace 20 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13