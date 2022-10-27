İstanbul Havalimanı’nda ’Viyadük Altındaki Rüyalar’ sergisi

Dünya’nın en büyük havalimanlarından birisi olan İstanbul Havalimanı yolcularını sanatla buluşturuyor. İstanbul Havalimanı’nda İGART çatısı altında düzlenen yarışmada finale kalan 13 eser ’Viyadük Altındaki Rüyalar’ sergisinde yolcuların beğenisine sunulurken İGA CEO’su Kadri Samsunlu, “Bu alanda 12 ay kesintisiz sanatla yolcularımızı buluşturacağız“ dedi.

Kültür ve sanat alanında yapılan tüm çalışmaları İGART çatısı altında toplayan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, sanatseverleri eserlerle buluşturdu. İGART sanat projeleri yarışmalarının ilk fazı çerçevesinde finale kalan 13 eser, yolcuların beğenisine sunuldu. Açılışta İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA CEO’su Kadri Samsunlu, İGART Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Marcus Graf ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

“Burada bir vizyon var”

Sergi açılışında bir konuşma yapan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, "Burada bir vizyon var, bugün buradaki etkinlik bu vizyonun bir parçası. Burası sadece Türkiye’nin ekonomisine, ticaretine katkıda bulunmakla kalmayıp, Türkiye’nin kültür ve sanat

hayatına da katkıda bulunmayı amaçlıyor. Medeniyet dediğimiz ayrıntıda gizlidir dediğimiz bu çalışmadır" dedi.

“İstanbul Havalimanı’nı sanatçıların buluşma noktası yapmak istiyoruz”

İGART projesinin İstanbul Havalimanı’nın dünyaya kültür ve sanat anlamında yaptığı bir açılım olduğunu ifade eden İGA CEO’su Kadri Samsunlu, "Biz bu havalimanının sadece yolcu ve kargo için aktarma merkezi olmasını istemiyoruz. Aynı zamanda sanatın ve kültürün dünyadaki elçileri tarafından buluşabileceği bir nokta olmasını istiyoruz. Bu çerçevesinde İGART projesini hayata geçirdik. İlk yarışmamızı da bu sene başında tamamladık ve şu anda üretim devam ediyor. Bir kaç hafta içinde bu eseri yolcularımız çıplak gözle görebilecek. Bugün içinde bulunduğumuz mekanda yurt içinden ve yurt dışından genç sanatçılarımızın eserlerini dünyayla buluşturuyoruz. Bu alanda 12 ay kesintisiz sanatla paydaşları buluşturacağız" dedi.

Yolcular sergiyi ocak ayı sonuna kadar İGA İstanbul Havalimanı Dış Hatlar A-B Knuckle’da ziyaret edilebilecek.