İstanbul Havalimanında kar yağışı etkili oldu

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İstanbul Havalimanında akşam saatlerinde başlayan ve kısa süreli etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüye büründü. Etkili olan yağış sonrası İstanbul Havalimanı pisti üzerinde bulunan park halindeki uçak ve araçların üzerinde kar birikintisi oluştu. Kısa süreli etkili olan kar yağışı sona ererken, İstanbul Havalimanında uçak seferlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmadı.