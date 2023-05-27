İstanbul Havalimanı’nda Hatay lezzetleri tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası, İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde Hatay lezzetleri tanıtıldı.

İGA İstanbul Havalimanı’nda, 90’dan fazla işletme ile yolculara uçuş öncesi ve sonrası yeme içme hizmeti sunan TUM, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle tüm dünyadaki Türkiye Büyükelçiliklerinde ve Türkiye’de kutlanan Türk Mutfağı Haftası’nda Hatay lezzetlerini tanıttı. Etkinlikte; Tarihi, kültürel geçmişi ve zengin mutfağıyla ünlenen gastronomi merkezi Hatay’ın kendine özgü tatlarını misafirlerine deneyimleterek turistik ve gastronomik bir deneyim yaşatıldı. Hatay mutfağının öne çıkan lezzetlerinden aşur, zeytin salatası, humus, kısır, mütebbel, fellah köftesi, babagannuş, muhammara, hoşaf ve künefe yer aldı.

İGA İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen Türk Mutfağı Haftası’na özel etkinliğe katılan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, "Türk mutfağını dünya yolcularına tanıtmak üzere özel ilgi gösterilmesi gereken bir günde TUM’un organizasyonuyla paydaşlarımızla bir araya geldik. İGA İstanbul Havalimanı, tüm dünyadan birçok yolcuya ev sahipliği yapıyor. Burada tattığı lezzeti ülkesinde anlatıyor. Bu bağlamda yolcularımıza Türk mutfağını tanıtan bu organizasyonun önemi büyük. Amacımız mutfağımızın lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak" diye konuştu. Türk mutfağının zenginliğini uluslararası yolculara tanıtmak adına büyük bir sorumluluk üstlendiklerinin altını çizen TUM CEO’su Hüseyin Dönmez, “Medeniyetler şehri Hatay’ı yaşatmanın, gelecek nesillere aktarmanın en önemli unsurlarından biri de Türk mutfağına sağladığı büyük katkının anlatılması olduğu düşüncesindeyim. Bu bağlamda Türk Mutfağı Haftası’nda Hatay mutfağının önemli lezzetlerini dünya yolcularıyla buluşturmanın gururu içindeyiz" ifadelerini kullandı.