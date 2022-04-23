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İstanbul Havalimanı’nda ‘geri dönüşüm’ temalı 23 Nisan etkinliği

İstanbul Havalimanı’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen geri dönüşüm temalı atölye çalışmasında çocuklar, plastik kapak, kablo ve karton gibi atıkları havacılıkla ilgili sanat eserlerine dönüştürdü.

Genel 23.04.2022, 13:36
İstanbul Havalimanı’nda ‘geri dönüşüm’ temalı 23 Nisan etkinliği

İstanbul Havalimanı’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen geri dönüşüm temalı atölye çalışmasında çocuklar, plastik kapak, kablo ve karton gibi atıkları havacılıkla ilgili sanat eserlerine dönüştürdü.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara geri dönüşüm bilincininin aşılanmasına yönelik bir çalışmaya imza attı. Bu kapsamda düzenlenen atölye çalışmasında çocuklar, plastik kapak, kablo ve karton gibi atıkları havacılıkla ilgili sanat eserlerine dönüştürdü.

Amaç, geri dönüşüm bilinci oluşturmak

23 Nisan temalı hazırlanan reklam filminde rol alan minik oyuncularla birlikte, İGA İstanbul Havalimanı çalışanlarının çocukları, yolcu çocuklarının ve Darüşşafaka’da eğitim gören çocukların katılımıyla gerçekleşen atölye, QBİCART Sanat Okulu’nun desteğiyle hayata geçirildi. Atölye kapsamında çocuklar, İstanbul Havalimanı Katı Atık Merkezi’nden seçilen plastik kapak, kablo ve karton gibi atıkları, İstanbul Havalimanı Teknik Lisesi hocaları ve QBİCART Sanat Okulu’ndan oluşan mentörler ile birlikte havacılık ile ilgili sanat eserlerine dönüştürdü. İGA, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yaptığı bu atölye çalışmasıyla hem çocuklara geri dönüşüm bilincini kazandırmayı amaçladı hem de atölyede üretilen eserlerle Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın “eğitimde fırsat eşitliği” misyonuna destek verdi.

Reklam filminin başrolünde de çocuklar yer aldı

Öte yandan 23 Nisan’ı bu yıl da coşkuyla kutlayan İGA İstanbul Havalimanı’nın yeni reklam filminde başrolü de çocuklar oynadı. İGA’nın ‘çocuk ve aile dostu havalimanı’ konseptini gözler önüne seren filmde rol alan çocuklar, 23 Nisan’da havalimanındaki sanat atölyesinde bir araya geldi ve diğer çocuklarla birlikte eğitimde fırsat eşitliği için eserler üretti. Çocuklara ve ailelere sunulan havalimanındaki yolculuğun daha zevkli ve kolay hale getirecek uygulamalarını da içeren reklam filmi, 23 Nisan öncesinde dijital platformlardan ve televizyonlardan yayınladı. Reklam filminde İGA’yı artık çok daha iyi tanıyan ve sahiplenen çocuklar ebeveynleri ile rolleri değişiyor, havalimanında onlara rehberlik ediyor. Girişten check-in’e, yeme-içmeden çocuk oyun alanlarına kadar havalimanı içindeki her alanı keyifle ve kolaylıkla kullanıyorlar.

TUM’dan ‘Çocuk Haklı’ projesine destek

Öte yandan İGA İstanbul Havalimanı’nda yeme & içme hizmeti sunan TUM da, 23 Nisan’da çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Çocuk Haklı’ isimli sosyal sorumluluk projesine destek verdi. Projeyle, Tanım Kavram Eşleştirme Oyunu ile çocuklara hak temelli düşünceyi oyunla eğlenerek öğretmeyi amaçlıyor. Çocukların haklarını oynayarak öğrenebilecekleri kart oyunları ve park oyuncakları tasarlayıp üreten ‘Çocuğum Haklıyım’ isimli sosyal girişim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda başlatıldı. Fatih Belediyesi işbirliği ile 20 çocuğu İGA İstanbul Havalimanı’nda misafir edildi. Terminal içinde kurulan özel etkinlik alanında çocuk hakları odağında öğretici oyunlar oynayan çocuklar, kendi becerilerini kullanarak çocuk hakkı temalı tuval üzeri resim çalışmasına imza attı. Etkinlik sonunda çocukların kendi elleriyle yaptıkları eser, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz’a takdim edildi.

“Çocuk haklarını korumak hepimizin görevi”

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan TUM Genel Müdürü Hüseyin Dönmez, “TUM olarak, İGA İstanbul Havalimanı’nda çocuklar için bir farkındalık projesi gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. Bugünün çocukları yarın bizim geleceğimiz olacak, onları önemsemek, seslerine kulak vermek, haklarını korumak hepimizin görevi. Her bireyin 18 yaşına kadar çocuk olduğunu ve haklarının olduğunu unutmamalıyız. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. TUM bünyesinde yer alan işletmelerimiz ile tüm misafirlerimize, özellikle de çocuklara en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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