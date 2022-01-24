Son Dakika
İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar saat 18.00’a kadar durduruldu. Yetkililerin saat 16.00’da yağış durumunu dikkate alarak yeniden değerlendirme yapacağı öğrenildi.
- İstanbul Havalimanı’nda etkili olan şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle uçuşlar 1 saat süreyle durduruldu.
İstanbul Havalimanı’nda etkili olan şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle uçuşlar 1 saat süreyle durduruldu.
Genel 24.01.2022, 14:25
İstanbul Havalimanı’nda etkili olan şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle uçuşlar 1 saat süreyle durduruldu.