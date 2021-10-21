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İstanbul Havalimanı’nda çalışanların aşılanma oranı yüzde 99’a ulaştı

İstanbul Havalimamanı işletmecisi İGA, çalışanlarının yüzde 99’nun koronavirüs aşısı yaptırdığını açıkladı.

Genel 21.10.2021, 15:11
İstanbul Havalimanı’nda çalışanların aşılanma oranı yüzde 99’a ulaştı

İstanbul Havalimamanı işletmecisi İGA, çalışanlarının yüzde 99’nun koronavirüs aşısı yaptırdığını açıkladı.

Salgın ile mücadelede aşılanma sayısı gün geçtikçe artarken, paydaşlarıyla birlikte 12 bin kişinin çalıştığı İstanbul Havalimanı’nda aşılanma oranları açıklandı. Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından bir açıklama yapan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO’su Kadri Samsunlu, "Toplumsal bağışıklık hedefini önemsiyoruz. İgairport ve havalimanımızdaki paydaşlarımızda aşılanma oranı yüzde 99 seviyesine ulaştı. Güvenli ve sağlıklı seyahat için terminalimizde maske, mesafe ve hijyen uygulamalarını titizlikle uyguluyoruz. Normalleşme için en etkili silah aşı" dedi.

Test merkezi 24 saat hizmet veriyor

İstanbul Havalimanında bulunan test merkezi 24 saat yolculara hizmet veriyor. Test yaptıran vatandaşlar test sonucunu kısa sürede alabiliyor. Ayrıca İstanbul Havalimanı’nda açılan aşı merkezi de hizmet vermeye devam ediyor.

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