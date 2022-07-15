İstanbul Havalimanı’nda 15 Temmuz sergisi

15 Temmuz darbe girişiminin 6’ncı yılında İGA, İstanbul Havalimanı’nda ’Türkiye Aşkına’ temasıyla fotoğraf sergisi düzenledi. Darbecilere direnirken şehit olan vatandaşların o gece kullandıkları eşyalara sergilendi.

15 Temmuz darbe girişiminin altıncı yılında İGA İstanbul Havalimanı’nda bir dizi etkinlik düzenleniyor. İlk olarak ’Türkiye Aşkına’ temasıyla açılan fotoğraf sergisinde darbe girişimi ve sonrasındaki olayları anlatan 24 fotoğrafa yer verildi. Sergi alanında ayrıca, darbecilere direnirken şehit olan vatandaşların o gece kullandıkları eşyalara sergilendi.

21 Temmuz tarihine kadar ziyaret edebilecek serginin dışında İGA İstanbul Havalimanı’ndaki LED ekranlarda ise 15 Temmuz gösterimleri yapılacak.