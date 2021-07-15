banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kripto para borsası Binance İtalya'da da yasaklandı!
Kripto para borsası Binance İtalya'da da yasaklandı!
Gaziantep'te hayvanat bahçesinden kaçan aslan dehşet saçtı!
Gaziantep'te hayvanat bahçesinden kaçan aslan dehşet saçtı!
Dostları Erol Olçok'u bu kitapta anlattı!
Dostları Erol Olçok'u bu kitapta anlattı!
TOGG 2022'de üretime hazırlanıyor
TOGG 2022'de üretime hazırlanıyor

İstanbul Havalimanı’nda 15 Temmuz belgeseli

15 Temmuz darbe girişimi İstanbul Havalimanı’nda kurulan led ekranda yerli ve yabancı yolculara anlatıldı.

Genel 15.07.2021, 16:57
İstanbul Havalimanı’nda 15 Temmuz belgeseli
banner502

15 Temmuz darbe girişimi İstanbul Havalimanı’nda kurulan led ekranda yerli ve yabancı yolculara anlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri kapsamında İstanbul ve Ankara’da bazı noktalara kurulan led ekranlarda darbe girişimine karşı vatandaşların verdiği mücadele videosunu yayınlanmaya başladı. Yerli ve yabancı yolcuların geçiş noktasına kurulan led ekranda 15 Temmuz gecesi yaşananlar anlatılıyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul’da başta İstanbul Havalimanı olmak üzere Ortaköy, Kuleli, Taksim ve Ankara’da Kızılay Meydanı’na da led kuleler yerleştirdi.
Yorumlar (0)
31°
açık
banner501