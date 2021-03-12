İstanbul Havalimanı’na Altın Pusula’dan üç ödül birden

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin (TÜHİD) organize ettiği ‘19. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’ sahiplerini buldu. Havacılıkta, dünyanın en iyileri arasında yer alan İstanbul Havalimanı farklı projeleriyle üç ödüle birden layık görüldü.

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin (TÜHİD), 1999 yılından beri başarılı halkla ilişkiler çalışmalarını ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla organize ettiği ‘19. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’ düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İstanbul Havalimanı, toplam 287 projenin yarıştığı 19. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde; Kategori Dışı Projeler, Influencer Kullanımı ve Gündem Yönetimi kategorilerinde ödül alarak büyük bir başarıya imza attı. Tüm Türkiye’nin ve havacılık otoriterlerinin merakla beklediği İstanbul Havalimanı-29 Ekim 2018 Açılış Lansman İletişimiyle Kategori Dışı Projelerde, Orkun Işıtmak’ın ‘48 saat gizlice havalimanında kalmak’ başlıklı projesiyle Influencer Kullanımı kategorisinde ve Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na gerçekleşen ve ’Büyük Göç’ olarak adlandırılan taşınma operasyonuyla Gündem Yönetimi kategorisinde üç ödüle birden layık görüldü.

“Üç farklı kategoride takdire layık görülmek çalışmalarımızda doğru yolda olduğumuzun en büyük kanıtı”

İGA Havalimanı İşletmesi Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “İstanbul Havalimanı, tasarım aşamasından inşaat sürecine kadar, tüm dünyanın merak ettiği, Türkiye’nin son dönemdeki en büyük altyapı projesi oldu. İletişim tarafında, İstanbul Havalimanı’nın temelinden açılışına kadar olan süreçte ortaya konan başarı hikayesini ve yaşanan tüm zorlukları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaştık. Hem geleneksel hem de sosyal medyada; İstanbul Havalimanı’nın ülke ekonomisine sağlayacağı katkıdan dünya havacılık sektörünün gelişimine yönelik etkisine kadar bir çok konu başlığı iletişim çalışmalarımızın ana içeriği oldu. Yapılan işin ne kadar önemli ve büyük olduğunu anlatmanın da bir o kadar zor olduğunu gördük. Ama geldiğimiz noktada; sadece Türkiye’de değil global dünyada da herkesin parmakla gösterdiği böyle bir projenin iletişiminin ülkemizin tanıtımına da fayda sağladığının bilinciyle son derece gururluyuz. İletişim sektörünün en duayen isimlerinin jüri üyesi olduğu son derece saygın Altın Pusula Ödülleri’nde üç farklı kategoride takdire layık görülmek çalışmalarımızda doğru yolda olduğumuzun en büyük kanıtı. Bu güzel projenin hak ettiği iletişim çalışmalarını yenilikçi proje ve etkinliklerimizle sürdürmeye devam edeceğiz. Ödülü almamızda emeği geçen tüm İGA Kurumsal İletişim Departmanı’ndaki ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.