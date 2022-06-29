İstanbul Havalimanı, uluslararası havacılık eğitimleri verecek

İGA İstanbul Havalimanı, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından İstanbul’da düzenlenen Küresel Uygulama Destek Sempozyumu 2022 çerçevesinde ‘Küresel Eğitim Anlaşması Eğitim Merkezi Akreditasyonu’ anlaşmasına imza attı. Bu çerçevede İstanbul Havalimanı, hem kendi personeline hem de başvuran diğer ülkelerden kursiyerlere eğitim verebilecek.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün( ICAO) 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirdiği ICAO Küresel Uygulama Destek Sempozyumu 2022 çerçevesinde, İGA İstanbul Havalimanı’nda ACI(Uluslararası Havalimanları Konseyi) ile İGA arasında ‘Küresel Eğitim Anlaşması çerçevesinde Eğitim Merkezi Akreditasyonu’ anlaşmasına imza atıldı. İstanbul Havalimanı’ndaki İmza törenine İGA CEO’su Kadri Samsunlu, ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliveira ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgüt ICAO Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar da katıldı.

Anlaşmayla İGA, eğitim verebilecek

ACI ile yapılan sözleşme çerçevesinde, İGA İstanbul Havalimanı, eğitim yapılanması İGA Academy üzerinden ACI’ın eğitim programının en yeni ortağı oldu. Böylelikle, ACI ve İGA bölgesel olarak belirlenmiş tüm kursları İGA’nın imkanlarıyla ACI tarafından akredite şekilde verebiliyor. Anlaşma gereği İGA, hem kendi personeline bu kursları verebilecek hem de başvuran diğer ülkelerden kursiyerlere bu eğitimi pazarlayabilecek.

“Uluslararası bir eğitim programını ülkemize kazandırmış olduk”

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu imza töreninde yaptığı açıklamada, “İGA İstanbul Havalimanı olarak, Türkiye’yi havacılık sektöründe başarılı bir şekilde temsil etmeyi sürdürüyoruz. Sizlerin de bildiği üzere, havacılık sektöründeki kurallar son derece önemli ve bu kuralların öğrenilmesi aşamasında eğitim her zaman için büyük bir fark oluşturuyor. Bu yaklaşımla, ACI ile anlaşma imzalayarak uluslararası bir eğitim programını ülkemize kazandırmış olduk. Anlaşma ile birlikte dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olarak, havacılık alanındaki bilgi ve tecrübemizi gelecek nesillere aktarıyor, sektörün gelişimine eğitim yoluyla destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Daha iyi hizmet verebilmesi için perspektifimizi geliştirmek için çalışıyoruz”

ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliveira ise, “İGA İstanbul Havalimanı üye havalimanlarımızdan biri ve Kadri Samsunlu da ACI World Yönetim Kurulu üyesi olarak yakın zamanda aramıza katıldı. Havalimanlarının yolcularına daha iyi hizmet verebilmesi için perspektifimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki 20 yıl içerisinde yolcu sayılarımızı iki katına çıkarmak. Havacılığın çatı kuruluşu olarak, ortak bir zemin oluşturabilmek adına havalimanları, ICAO ve diğer kuruluşlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Havalimanları sektörde çalışma sahasının yüzde 60’ını temsil ediyor. Bu nedenle eğitim programlarımız ile sistemin sosyal ekonomik açıdan kalkınmasına ve gelişimine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

“2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmaya yönelik görüşmelerimiz devam ediyor”

Uluslararası Sivil Havacılık Örgüt ICAO Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar da havalimanlarının net sıfır emisyon hedeflerine değinerek, “ICAO olarak, küresel karbon emisyonunun azaltılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmaya yönelik görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sözümüzü tutmak için tüm teknik unsurlara sahip olduğumuzu belirtmek istiyorum. Havalimanları ve hava yolu şirketleri, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon taahhüt ettiğini açıkladı. Bundan sonraki süreçte uzun vadeli hedeflerin hayata geçirilmesi için hükümetlere büyük bir sorumluluk düşüyor” dedi.

Konuşmaların ardından ACI(Uluslararası Havalimanları Konseyi) ile İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA arasında Küresel Eğitim Anlaşması çerçevesinde Eğitim Merkezi Akreditasyonu anlaşmasının imzaları atıldı.