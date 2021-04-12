İstanbul Havalimanı, Ramazan ayını yolcuları ile kutlamaya hazırlanıyor

Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı yarın başlayacak olan Ramazan ayını yolcuları ile birlikte kutlamaya hazırlanıyor. İGA, Ramazan ayı boyunca sürecek, Ramazan-ı Şerif’in ruhunu yansıtacak birbirinden farklı etkinlikleri yolcularına sunacak.

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı; bölgedeki en önemli global aktarma merkezi olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı yolcularına sunduğu hizmetlerle farkını ortaya koymaya Ramazan ayında da devam ediyor. “Uzağın yakın olduğu bir Ramazan, aslında en güzel Ramazan” konseptiyle Ramazan ayının ruhunu yolcularına yansıtmak isteyen İstanbul Havalimanı, birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Ramazan ayı için özel olarak süslenen İstanbul Havalimanı, 11 ayın sultanı Ramazan ayını; tarihi, kültürü ve maneviyatıyla ‘Sultanlar Şehri İstanbul’a yaraşır özel sanatsal, kültürel etkinliklerle karşılıyor. Birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı Ramazan ayı boyunca, İstanbul Havalimanı’ndan uçuşu olan yolcular Covid-19 önlemleriyle birlikte Ramazan-ı Şerif’i doyasıya yaşıyor.

İstanbul Havalimanı’nın iç ve dış hat olmak üzere çeşitli bölgelerinde 13 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında; Ney, Kanun, Gitar, Hat ve Ebru Sanatı, Ahşap Oymacılığı Ekipleri, Karagöz - Hacivat Tiyatrosu, Macun ve Pamuk Şekeri, Ramazan’ın olmazsa olması Ramazan Davulcusu yolculara Ramazan ayının kardeşlik ve paylaşmanın ruhunu yaşatacak.

Dış Hatlar Diamond alanında Şehr-i İstanbul adı verilen sergi İstanbul’un eski Ramazan aylarına geri dönüp tebessüm ettiren o siyah-beyaz anlara fotoğraf perspektifinden bakmayı sağlıyor. İstanbul’un hafızasının büyük bir kısmına ev sahipliği yapan kültür kurumu SALT’ın arşivlerinden derlediği kent manzaraları, ramazan atmosferi ve insana odaklanan fotoğraf seçkisi izleyici ile buluşurken, zamanda kısa bir yolculuğa çıkaracak.