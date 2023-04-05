İstanbul Havalimanı dünyanın en yoğun 7. havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin yayınladığı listede 2022 yılında dünyanın en yoğun 10 havalimanları arasında 7’nci sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin yayınladığı Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı listesinde, 2022 yılında 64 milyondan fazla yolcu ağırlayarak 7. sırada yer aldık. Bizi tercih eden tüm yolcularımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.