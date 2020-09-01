Son Dakika
İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde satış sezonu başladı
İSTANBUL’DA SU ÜRÜNLERİ AV SEZONUNUN YENİDEN BAŞLAMASIYLA GÜRPINAR SU HALİNDE SATIŞLAR YAPILMAYA BAŞLADI. SEZONUN İLK SATIŞ GÜNÜNDE İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU DA BALIKÇI ESNAFINA ZİYARETTE BULUNDU. İSTANBUL’DA NİSAN AYINDAN BU YANA YASAK OLAN SU ÜRÜNLERİ AVI BUGÜN İTİBARİYLE YENİDEN BAŞLADI. BEYLİKDÜZÜ GÜRPINAR’DAKİ SU ÜRÜNLERİ HALİ’NDE DE BALIK VE DİĞER SU ÜRÜNLERİ SATIŞI TEKRARDAN BAŞLADI. YOĞUN KALABALIĞIN OLDUĞU PAZARDA, ÜRÜNLER SATIŞ NOKTALARINA ULAŞTIRILMAK ÜZERE ARAÇLARA YÜKLENDİ. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU DA BALIKÇI ESNAFINA SEZONUN İLK SATIŞ GÜNÜNDE ZİYARETTE BULUNDU. HAL’DE BULUNAN YÜKLÜ MİKTARDA SU ÜRÜNLERİ SEZONUN YENİ BAŞLAMASI NEDENİYLE KISA SÜREDE SATILDI.
Genel 01.09.2020, 08:28
3
İstanbul’da Su Ürünleri Av Sezonunun yeniden başlamasıyla Gürpınar Su Halinde satışlar yapılmaya başladı. Sezonun ilk satış gününde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da balıkçı esnafına ziyarette bulundu.
İstanbul’da Nisan ayından bu yana yasak olan Su Ürünleri Avı bugün itibariyle yeniden başladı. Beylikdüzü Gürpınar’daki Su Ürünleri Hali’nde de balık ve diğer su ürünleri satışı tekrardan başladı. Yoğun kalabalığın olduğu pazarda, ürünler satış noktalarına ulaştırılmak üzere araçlara yüklendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da balıkçı esnafına sezonun ilk satış gününde ziyarette bulundu. Hal’de bulunan yüklü miktarda su ürünleri sezonun yeni başlaması nedeniyle kısa sürede satıldı.
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 01 Eylül 2020
|İmsak
|04:54
|Güneş
|06:24
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:49
|Akşam
|19:44
|Yatsı
|21:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25