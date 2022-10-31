İstanbul Gençlik Oyunları’nda heyecan sürüyor

Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları’nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Oyunlar çerçevesinde düzenlenen Başakşehir Ortaokullar Arası Yıldız Futbol Turnuvası, nefeslerin tutulduğu karşılaşma ile başladı.

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları’nda paintball ve balon futbolunun ardından heyecan yeşil sahaya indi. Başakşehir genelindeki ortaokullar arasından düzenlenen Yıldızlar Futbol Turnuvası, nefesleri kesen bir mücadeleyle başladı.

Son dakika golü galibiyeti getirdi

Turnuvanın ilk maçında Bahçeşehir Koleji ile Aziz Sancar Ortaokulu, Şehit Erdem Özçelik Stadı’nda karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Koleji, maçın son dakikasında bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. 3 grupta 21 takımın yer aldığı turnuvada heyecan diğer maçlarla sürecek.

39 ilçeden 150 bin gencin katılması bekleniyor

İstanbullu gençleri spor, teknoloji ve kültür sanat yarışmalarında bir araya getiren İstanbul Gençlik Oyunları 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında İstanbul’un 39 ilçesinde gerçekleştiriliyor. Başakşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor organizasyonunda 150 bin gence ulaşılması hedefleniyor.