İstanbul Gençlik Oyunları’nda Avcılar paintball şampiyonu belli oldu

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İstanbul Gençlik Oyunları’nda heyecan paintball turnuvasıyla devam etti. İstanbul finallerinde Avcılar’ı temsil edecek takımın belirlendiği final karşılaşmasında kız öğrenciler, son saniyeye kadar mücadele etti.

Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları’nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Gençlik Oyunları kapsamında düzenlenen turnuvalarda ilçe birincileri belli olmaya başladı. İstanbul finallerinde paintball kategorisinde Avcılar’ı temsil edecek takımın belli olacağı kızlar turnuvası, nefes kesen anlara sahne oldu.

Mücadele son ana kadar sürdü

Başakşehir Spor Parkı’nın ev sahipliği yaptığı paintball turnuvasının finalinde İstanbul Büyükşehir Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Anadolu Lisesi ile İHKİB Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Mücadelenin son saniyeye kadar sürdüğü karşılaşmada rakibi yenen İstanbul Büyükşehir Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Anadolu Lisesi kız takımı, Avcılar’ı İstanbul finallerinde temsil etme hakkı kazandı.