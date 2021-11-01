İstanbul Gençlik Oyunları başladı

Başakşehir Belediyesi’nin on binlerce gencin katılımı ile düzenlediği İstanbul Gençlik Oyunları’nda heyecan dolu yarışmalar başladı. Türkiye’nin en büyük gençlik organizasyonunda lise öğrencileri, paintball ve bilyalı tornet yarışmalarında karşı karşıya geldi.

Türkiye’nin en büyük gençlik organizasyonu olan İstanbul Gençlik Oyunları’nda yarışma heyecanı başladı. Şu ana kadar 70 bine yakın öğrencinin kayıt olduğu İstanbul Gençlik Oyunları’nda paintball ve bilyalı tornet branşlarında ilk yarışmalar yapıldı. Yarışların ilk durağı Şamlar Tabiat Parkı oldu. Yağmurlu havada yapılan ve her anı büyük heyecan uyandıran bilyalı tornet yarışmasında ilk turu geçen yarışmacılar belli oldu. İstanbul Gençlik Oyunları’nın ikinci durağı ise Başakşehir Spor Parkı’ydı. Paintball turnuvasında takım halinde yarışan gençlerin coşkusu görülmeye değerdi.

Avrupa yakasındaki 25 ilçede kayıtların devam ettiği İstanbul Gençlik Oyunları’nda bilyalı tornet ve paintball branşlarının ardından bir sonraki mücadele balon futbolu turnuvasında yaşanacak.