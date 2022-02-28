‘İstanbul’ Esenyurtlu çocuklara sordu

Esenyurt Belediyesi, İstanbul Kent Konseyi’nin ‘Senin Şehrin, Senin Fikrin’ mottosuyla başlattığı “İstanbul Çocuklara Soruyor” projesini ilçede gerçekleştirdi. Çocuklar kendi meclislerinde, İstanbul’un sorunları için çözümler önerdi.

İstanbul Kent Konseyi’nin ‘Senin Şehrin, Senin Fikrin’ mottosuyla başlattığı “İstanbul Çocuklara Soruyor” projesi, Esenyurtlu çocuklarla buluşturuldu. Esenyurt Belediyesi Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde 9 ila 11 yaş arası çocuklara İstanbul’a dair sorular yöneltildi. Etkinlikte birer ‘uzman’ olan çocuklar, İstanbul’u mercek altına aldı. Şehirde sevdikleri ve güzel buldukları ya da onları rahatsız eden, eksik buldukları ve iyileştirilmesini istedikleri yönleri belirlediler ve kendi çözüm önerilerini oluşturdular. Çocuklardan, ‘İstanbul’ denince akla gelen ilk kelimeyi yazmalarının istenmesi üzerine yanıt olarak hava kirliliği, özgürlük, ev, zam, yoğunluk gibi kavramlar geldi. Nasıl bir kentte yaşadıklarının bilincinde olan çocuklar, düzenlenen etkinlikte kendi gözlemlerini, algılarını, ihtiyaçlarını değerlendirerek İstanbul’un şekillenmesinde dikkate alınmasını istedikleri fikirlerini sundular.

“Sürekli olmasını istiyoruz”

Etkinliğe katılan çocuklardan Furkan Ünal: “Çok eğlendim, çok mutlu oldum. Umarım devamı olur” sözleriyle mutluluğunu dile getirirken Ilgım Şahin: “Bu etkinlik oldukça güzeldi. Fikirlerimizi almaları çok hoşuma gitti. Bu tür etkinliklerin devam etmesini umuyorum” ifadelerini kullandı.

“Çocukları merkezimizde ağırladık”

Projenin amacını anlatan Esenyurt Belediyesi Kadın Sosyal Yaşam Merkezi Sosyolog Öznur Kıran: “Hem yerli hem de mülteci çocuklarımızı merkezimizde ağırladık. Çocuklar güzelce düşüncelerini anlattı. Projenin amacı; çocukların İstanbul ile ilgili düşüncelerini, görüşlerini, gözlemledikleri problemleri ve bu problemlere yönelik çözüm önerilerini anlatmalarıydı. Bu çerçevede gelişen güzel bir projeydi. Hem öz güven gelişimleri için hem de sosyalleşmeleri açısından güzel bir etkinlik oldu” şeklinde konuştu.