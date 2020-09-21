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İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul’da yüz yüze eğitimin ilk gününde oluşan yoğun trafik drone ile havadan görüntülendi.

Genel 21.09.2020, 10:07
2
İstanbul'da trafik yoğunluğu

2020-2021 eğitim-öğretim yılının yüz yüze başlamasıyla beraber İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Servislerin de trafiğe çıkmasıyla İstanbul trafiğinde uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yol durumu haritasında saat 08.45 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 45'e ulaştı. E-5 karayolunda yoğunlaşan trafik drone ile havadan görüntülendi.

#Istanbul #trafik
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