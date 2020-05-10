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İstanbul'da sağlık çalışanlarının toplu taşıma isyanı

İstanbul'da korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanları, mesaiye gidiş ve eve dönüşlerinde toplu taşımada yaşadıkları zorluklara isyan etti.

İstanbul'da sağlık çalışanlarının toplu taşıma isyanı

İstanbul'da korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanları, mesaiye gidiş ve eve dönüşlerinde toplu taşımada yaşadıkları zorluklara isyan etti.

10 Mayıs 2020 Pazar 22:59
2009 Okunma
İstanbul'da sağlık çalışanlarının toplu taşıma isyanı

Yeni tip korona virüse karşı mücadelede sağlık çalışanları en ön saflarda yer alıyor. Gecelerini gündüzlerine katarak hastaları iyileştirmek için çalışan sağlık çalışanları, işe giderken ve eve dönüşlerinde toplu taşıma kullanırken aksaklıklar yaşıyor.

Toplu taşımada seferlerin azalmasıyla zorluk çeken sağlık çalışanları duruma isyan etti. Sağlık çalışanlarından Emre Koç, toplu taşıma kullanırken özellikle mesaiye yetişmede güçlük yaşadıklarını ifade ederek, “Yasaklar olduğu zaman ulaşımlarımız olmuyor, bunların arttırılması her zaman sağlık çalışanları için daha iyi. Biz de sağlık çalışanları olarak bu konuda belediyelerin bizlere daha çok yardımcı olmalarını isteriz. Çoğu arkadaşımız evlerine gidemiyor, araç bulamıyor, metrobüsler çok kalabalık oluyor bazen. Bunlar düzeltilirse daha iyi olur” dedi.

"Şu anda evime gitmek için yarım saat yürümem gerekecek"

Fadime Mine ise toplu taşıma konusunda biraz dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek, “Zamanlama açısından eskiden 15 dakikada bir gelen dolmuşlar, yarım, 1 saat arayla gelmeye başlayınca biraz daha gecikmeler oluyor. Gitmemiz gereken yerlere ulaşımda biraz daha sıkıntılar yaşıyoruz. Kullandığımız minibüslerden özel de olmak üzere şu an hiç yok. Şu anda evime gitmek için yarım saat yürümem gerekecek, maalesef bu tarz sorunlar yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Burcu Kirman da, “Sağlık çalışanları olarak çok yorgun çıkıyoruz işten. Sefer sayıları oldukça azaltılmış, tabii kullanım oranları arz talebe göre dengelenmiş anlıyorum ama sabahları 20-30 dakika arayla beklediğimiz oluyor. Dolu gelebiliyor, sağlık çalışanları dışında başka çalışanlar da var. Muhtemelen bu sebepten sıkıntı yaşıyoruz eve giderken ya da nöbete gelirken. Biraz daha sıklaşırsa daha iyi olabilir diye düşünüyorum” diye konuştu.

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