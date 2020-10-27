İstanbul-Çanakkale yolunda yoğun sis

İstanbul-Çanakkale yolu Tekirdağ-Malkara arasında görülen yoğun sis ulaşımı yavaşlattı.

Sabah saatlerinde başlayan yoğun sis İstanbul - Çanakkale yolunun Tekirdağ - Malkara bölümünde etkili oldu. Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü ifade edilirken, Bölge Trafik ekipleri de kontrollerini sürdürdü.