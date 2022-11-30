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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi Kasım ayı toplantısında 500 engelsiz taksi taşımacılığı düzenlenmesi teklifinin alt komisyona havale edilmesi reddedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi Kasım ayı toplantısında 500 engelsiz taksi taşımacılığı düzenlenmesi teklifinin alt komisyona havale edilmesi reddedildi.
Genel 30.11.2022, 16:00
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi Kasım ayı toplantısında 500 engelsiz taksi taşımacılığı düzenlenmesi teklifinin alt komisyona havale edilmesi reddedildi.