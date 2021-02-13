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İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş, hayatını kaybetti
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin eski başkanı Kadir Topbaş, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Genel 13.02.2021, 16:38
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin eski başkanı Kadir Topbaş, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Bir süredir Şişlide bulunan özel bir hastanede korona virüs tedavisi gören Kadir Topbaş hayatını kaybetti. 76 yaşındaki Topbaş, 16 Kasım’da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti. Topbaş’ın hayatını kaybettiğini Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Tevfik Göksu paylaşımında, “Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman’a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerini duyurdu.