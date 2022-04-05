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Zelenskiy BMGK’ye hitap etti: "Uluslararası hukukun üstünlüğünün zamanı bittiyse o zaman BM’yi kapatalım"
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, İSKİ’nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi, oy birliğiyle kabul edildi. Konutta 5.56 liradan 8.33 liraya yükseltildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, İSKİ’nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi, oy birliğiyle kabul edildi. Konutta 5.56 liradan 8.33 liraya yükseltildi.
Genel 05.04.2022, 18:14
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, İSKİ’nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi, oy birliğiyle kabul edildi. Konutta 5.56 liradan 8.33 liraya yükseltildi.