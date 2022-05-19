İstanbul-Bursa seferi yapan otobüste şemsiyeli yolculuk

İstanbul’dan Bursa’ya otobüs ile yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar, yağmur sürprizi ile karşılaştı. Otobüsün tavanından akan su nedeniyle vatandaşlar şemsiye ile yolculuk yaptı.

Dün akşam İstanbul ve çevresini etkisi altına alan yağmur, İstanbul-Bursa seferini yapan Metro Turizm otobüsünde de etkili oldu. Otobüs tavanın su akıtması nedeniyle vatandaşlar şemsiye ile yolculuk yapmak zorunda kaldı. Tavanın su akıtması dışında otobüsün yolcuk esnasında arıza yaptığı vatandaşlar tarafından belirtildi.

Olaya ilişkin paylaşılan fotoğrafta vatandaşların otobüs içerisinde ıslanmamak için şemsiye açtıkları görüldü.