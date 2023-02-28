İstanbul Boğazı’nda yoğun sis etkili olmaya başladı. Sis nedeniyle uzun boğaz turlarının yapılamadığı belirtildi.

İstanbul Boğazı’nda sabanın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün bir kısmı sis bulutları arasında kaybolurken, yoğun sis deniz ulaşımını da etkiledi. Şehir Hatları A.Ş’nin internet sitesinde ‘’Hava Muhalefeti sebebiyle uzun boğaz turu seferlerimiz yapılamamaktır’’ açıklamasına yer verildi.