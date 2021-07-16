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İstanbul Boğazı’nda tanker arızası

Stı Elysees isimli 256 metrelik boş olan tanker, İstanbul Boğazı’nda arıza yaptı. Kıyı Emniyeti tarafından kurtarılan tanker, boğazdan geçine devam ediyor.

Genel 16.07.2021, 14:16
İstanbul Boğazı’nda tanker arızası
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Stı Elysees isimli 256 metrelik boş olan tanker, İstanbul Boğazı’nda arıza yaptı. Kıyı Emniyeti tarafından kurtarılan tanker, boğazdan geçine devam ediyor.

Le Havre’den Novorossiysk’ye gitmekte olan STI ELYSEES isimli 256 metrelik boş olan tanker, İstanbul Boğazı’nda arıza yaptı. Makine arızası yapan tankerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı kılavuz kaptan tarafından demir aldırıldı. Gemiyi kurtarmak için Kıyı Emniyetine bağlı KURTARMA 8 ve KURTARMA 12 Römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Makinesi çalıştırılan gemi boğazdan geçişine devam ediyor.
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