İstanbul Boğazı’nda tanker arızası

Ahmet Telli isimli tanker İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkiinde makine arızası yaşadı. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkiisinde makine arızası yaşayan AHMET TELLİ isimli tankerin yanında olan KURTARMA-10 Römorkörümüzün yanı sıra İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda KURTARMA-7 Römorkörümüz, KEGM-5 botumuz ve Kılavuz Kaptanımız tankere yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı” ifadeleri kullanıldı.