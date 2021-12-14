İstanbul Boğazı’nda su ürünleri denetimi yapıldı. 37 adet gemi ve tekne kontrol edilirken, avlanana balıkların boy ölçümleri yapıldı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı ekipleri dün akşam İstanbul Boğazı’nda su ürünleri denetimi yaptı. İstanbul Boğazı’nda balık avcılığında bulunan Gırgır gemileri denetlendi ve teknelerde amatör avcılık yapan kişilere Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde dikkat edilmesi gereken kurallar anlatıldı. Ayrıca, av araçları ve avlanılmış oldukları su ürünlerinin kontrolleri yapıldı. Denetimlerde 37 adet gemi ve tekne kontrol edildi.