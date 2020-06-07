Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
368.613
DOLAR
6.7703
STERLİN
8.5985
EURO
7.6449
Boş bulduğu tramvayda zumba yaptı
Tramvayda zumba yaptı
Hafta sonunu tatil yaparak değerlendiren tatilcilerin dönüşü TEM'i kilitledi
TEM otoyolu kilitlendi
Karpuzlu trafik magandası yakalandı
Karpuzlu trafik magandası yakalandı
"Sarı altın" hasadı başladı
"Sarı altın" hasadı başladı

İstanbul Boğazı’nda sosyal mesafesiz kalabalık

UZUN BİR ARADAN SONRA KISITLAMASIZ İLK PAZAR GÜNÜNDE İSTANBULLULAR BOĞAZA AKIN ETTİ. SOSYAL MESAFENİN UNUTULDUĞU SAHİLDEKİ YOĞUNLUK FOTOĞRAF KARELERİNE YANSIDI.

İstanbul Boğazı’nda sosyal mesafesiz kalabalık

UZUN BİR ARADAN SONRA KISITLAMASIZ İLK PAZAR GÜNÜNDE İSTANBULLULAR BOĞAZA AKIN ETTİ. SOSYAL MESAFENİN UNUTULDUĞU SAHİLDEKİ YOĞUNLUK FOTOĞRAF KARELERİNE YANSIDI.

07 Haziran 2020 Pazar 16:26
7 Okunma
İstanbul Boğazı’nda sosyal mesafesiz kalabalık

Uzun bir aradan sonra kısıtlamasız ilk Pazar gününde İstanbullular boğaza akın etti. Sosyal mesafenin unutulduğu sahildeki yoğunluk fotoğraf karelerine yansıdı.

İstanbul’da hava sıcaklığının yükselmesi ve haftalar sonra kısıtlamasız ilk Pazar gününde vatandaşlar boğaza akın etti. Haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından vatandaşlar bugün İstanbul Cankurtaran Sahili’ne akın etti. Sosyal mesafe ve maske gibi önlemlerin hiçe sayıldığı sahilde vatandaşların duyarsızlığı pes dedirtti. Sahilde güneşlenenler arasında ortalama 2 metre olması gerekirken büyük kalabalıkların yan yana olması da dikkat çekti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kullandığı traktörün altında kalan tarım işçisi hayatını kaybetti
Kullandığı traktörün altında kalan tarım işçisi hayatını kaybetti
Moda Sahili gece boyu doldu taştı
Moda Sahili gece boyu doldu taştı
Türkiye yeniden yollara düştü: ’kilit kavşak’ta trafik yoğunluğu
Türkiye yeniden yollara düştü: ’kilit kavşak’ta trafik yoğunluğu
Yeni normalin ikinci haftasında İstanbul’daki trafik yoğunluğu yüzde 27 ‘ye ulaştı
Yeni normalin ikinci haftasında İstanbul’daki trafik yoğunluğu yüzde 27 ‘ye ulaştı
(Özel) Boş bulduğu tramvayda zumba yaptı
(Özel) Boş bulduğu tramvayda zumba yaptı
Osmanlı saraylarının vazgeçilmezi ’kurşun’un dökümü ve çatılara kaplanması işte böyle yapılıyor
Osmanlı saraylarının vazgeçilmezi ’kurşun’un dökümü ve çatılara kaplanması işte böyle yapılıyor
(Özel) Kilosu 100 liraya satılan bala ayılar dadandı
(Özel) Kilosu 100 liraya satılan bala ayılar dadandı
Korona virüs salgını toplumsal ilişkileri etkileyecek
Korona virüs salgını toplumsal ilişkileri etkileyecek
Baraj düşüyor bölge daralıyor
Baraj düşüyor bölge daralıyor
65 yaş ve üzeri vatandaşlar hafta içi dışarı çıkmak istiyor
65 yaş ve üzeri vatandaşlar hafta içi dışarı çıkmak istiyor
65 yaş üstü vatandaşlar kalabalıktan dert yandı
65 yaş üstü vatandaşlar kalabalıktan dert yandı
İspanya’da binlerce kişiden ırkçılık karşıtı protesto
İspanya’da binlerce kişiden ırkçılık karşıtı protesto
Abdurrahim Karakoç vefatının 8. yılında kabri başında anıldı
Abdurrahim Karakoç vefatının 8. yılında kabri başında anıldı
Fatih’te 65 yaş üstü vatandaşlar için etkinlikler düzenlendi
Fatih’te 65 yaş üstü vatandaşlar için etkinlikler düzenlendi
Isparta’da normalleşme sürecinde yeniden açılan pazarda esnafa maske ve broşür dağıtıldı
Isparta’da normalleşme sürecinde yeniden açılan pazarda esnafa maske ve broşür dağıtıldı
Bakan Kurum, Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm alanlarını inceledi
Bakan Kurum, Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm alanlarını inceledi
Ordu’nun kartpostallık yaylası ‘kano’ ile şenlendi
Ordu’nun kartpostallık yaylası ‘kano’ ile şenlendi
Irak’ta sokağa çıkma yasağına rağmen protesto düzenlendi
Irak’ta sokağa çıkma yasağına rağmen protesto düzenlendi
Hafta sonunu tatil yaparak değerlendiren tatilcilerin dönüşü TEM'i kilitledi
Hafta sonunu tatil yaparak değerlendiren tatilcilerin dönüşü TEM'i kilitledi
Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asıldı
Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asıldı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim