İstanbul Boğazı’nda sis

İstanbul’da sis etkili oldu Yoğun sisten dolayı boğazın karşı kıyısını görmek zorlaşırken, sis bulutları arasından geçen tekne ve gemiler kartpostallık manzara oluşturdu. İstanbul semalarında oluşan sis ise havadan görüntülendi.

Sabahın erken saatlerden itibaren İstanbul’da sis etkili oldu. İstanbul Boğaz’ında etkili olan sis nedeniyle Sarıyer sahilinden karşı kıyıyı görmek zorlaştı. Sis bulutları arasından geçiş yapan balıkçı tekneleri ve yük gemileri kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbul semalarında oluşan sis ise havadan görüntülendi.