İstanbul Boğazı’nda kar ve sis böyle görüntülendi

Havadan görüntülenen İstanbul Boğazı’nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün kısmen sis altında kaldığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan kar yağışı, kentte aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Kar ve sis altındaki İstanbul Boğazı da havadan görüntülendi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün kısmen sis altında kaldığı görüldü.