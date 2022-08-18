İstanbul Boğazında kaçak avcılık su altından görüntülendi

İSTANBUL(İHA) Yasak olmasına rağmen tüp ile birlikte zıpkınla İstanbul Boğazı’nda kaçak avcılık yapan bir dalgıç su altından görüntülendi. Görüntülerde tüple daldığı ve elindeki file içinde balıkların olduğu net bir şekilde gözüküyor.

İstanbul Üsküdar açıklarında sportif dalış yapan İsa Şahintürk, tüp ile kaçak avcılık yapan bir dalgıcı su altından görüntüledi. Yasak olmasına rağmen tüp ile kaçak avcılık yapan dalgıç yanında getirdiği file ile yakaladığı balıkları topluyor. Görüntülerde bir süre gözüken dalgıç, görüntülendiğini fark edince hızlıca sudan çıktı. Yanında gözcülük yapan arkadaşları ile birlikte dalış yaptıkları yerden ayrıldıkları öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2.08.2020 Resmî Gazete de yayınladığı “5/1 numaralı ticari amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğ” çerçevesinde su altından Tüp, nargile, maske, zıpkın ile dalış yapılarak, şnorkel ve sualtı tüfekleri kullanılarak su altında ticari amaçla balık avcılığı yasak olduğu yayınlanmıştır. Kaçak avcılık yapanların ALO 158 numaralı telefondan Sahil Güvenlik ekiplerine bildirilmesi gerekiyor.