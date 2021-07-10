İstanbul Boğazı’nda gemi arıza yaptı

İstanbul Boğazı’nda makine arızası yapan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak Ahırkapı’ya demirletildi.

İstanbul Boğazı’nda ADNAN H. isimli gemi, makine arızası yaptı. İhbar üzerine olay yerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kılavuz kaptan ve KURTARMA 7 Römorkörü ve KEGM-3 botu sevk edildi. Gemi, kılavuz kaptan eşliğinde Ahırkapı bölgesine demirletildi.