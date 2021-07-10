banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ege Denizinde 4.3’lük deprem
Ege Denizinde 4.3’lük deprem
Araç kuyruğunun bir ucu Aydın'da, bir ucu Muğla'da
Araç kuyruğunun bir ucu Aydın'da, bir ucu Muğla'da
Erdoğan, Gönül Dağı türküsünü söyledi
Erdoğan, Gönül Dağı türküsünü söyledi
Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da yakalandı
Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da yakalandı

İstanbul Boğazı’nda gemi arıza yaptı

İstanbul Boğazı’nda makine arızası yapan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak Ahırkapı’ya demirletildi.

Genel 10.07.2021, 20:12
İstanbul Boğazı’nda gemi arıza yaptı
banner502

İstanbul Boğazı’nda makine arızası yapan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak Ahırkapı’ya demirletildi.

İstanbul Boğazı’nda ADNAN H. isimli gemi, makine arızası yaptı. İhbar üzerine olay yerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kılavuz kaptan ve KURTARMA 7 Römorkörü ve KEGM-3 botu sevk edildi. Gemi, kılavuz kaptan eşliğinde Ahırkapı bölgesine demirletildi.
Yorumlar (0)
25°
açık
banner501