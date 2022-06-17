banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Dubleks daire değil uyuşturucu imalathanesi
Dubleks daire değil uyuşturucu imalathanesi
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı

İstanbul Boğaz’ı turkuaza büründü: Eşsiz manzara havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı’nın turkuaza bürünmüş hali havadan çekilen görüntülerle kartpostallık manzaralar ortaya çıkarttı.

Genel 17.06.2022, 09:10
İstanbul Boğaz’ı turkuaza büründü: Eşsiz manzara havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı’nın turkuaza bürünmüş hali havadan çekilen görüntülerle kartpostallık manzaralar ortaya çıkarttı.

İstanbul Boğazı’nın turkuaza dönmesi nedeniyle vatandaşlar gelerek manzaranın tadını çıkarttı. 15 Temmuz Şehirler Köprüsü ile birlikte boğazın havadan görüntülenen eşsiz manzarası görenleri kendine hayran bıraktı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün birlikte gökyüzünden görüntülendiği manzarada ise boğazın kilometrelerce uzunluğu gökyüzünün rengi ile birlikte bir tabloyu anımsatıyor.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu