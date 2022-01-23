İstanbul Boğazı çift yönlü olarak deniz trafiğine kapatıldı

İstanbul Valiliği, görüş açısının düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı’nın çift yönlü olarak deniz trafiğine kapatıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kıyı Emniyeti’nden alınan bilgiye göre Umuryeri Kuzey Çakar bölgesinde görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır” denildi.