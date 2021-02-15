İstanbul beyaza büründü, kartpostallık manzaralar oluştu

Kar yağışıyla Süleymaniye Camii, Galata Köprüsü ve çevresindeki tarihi binalar beyaza büründü.

İstanbul’da cumartesi günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kenti kaplayan beyaz örtü kartpostallık manzaralar oluşturdu.Tarihi yarımada da yeniden başlayan kar yağışı, öğle saatlerine doğru etkisini artırdı. Süleymaniye Camii, Galata Köprüsü ve çevresindeki tarihi binalar beyaza büründü.

Seyrine doyumsuz bir manzara oluşturan beyaz örtü objektiflere yansıdı.