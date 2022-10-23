İstanbul Barosu’nda seçim heyecanı devam ediyor

İstanbul Barosu’nda dün başlayan 52. Genel Kurul’un ikinci gününde avukatlar oy vermeye başladı. 144 sandığın kurulduğu ve 56 bin 944 seçmenin oy kullandığı seçimde 9 aday başkanlık için yarışıyor.

İstanbul Barosu’nun yeni başkan ile yönetimini seçeceği 52. Genel Kurulu dün başlamıştı. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Genel kurulun ilk gününün tamamlanmasının ardından bugün oy kullanma işlemine geçildi.

Sabah saat 09.00’da başlayan oy kullanma süreci 17.00’de sona erecek. 144 sandığın kurulduğu seçimde, 56 bin 944 seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Öte yandan 9 adayın bulunduğu başkanlık yarışı saat 17.00’de sona erecek ve seçim sonuçlarının ise akşam saat 19.00 sıralarında açıklanması bekleniyor.