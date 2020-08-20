İstanbul barajlarının doluluk oranında sert düşüş
İSTANBUL'DA YAZ AYLARININ KURAK GEÇMESİYLE BİRLİKTE BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI AZALDI. İSKİ VERİLERİNE GÖRE GEÇEN YIL 20 AĞUSTOS'TA SU SEVİYESİ YÜZDE 62.27 İKEN, BU YILIN AYNI DÖNEMİNDE YÜZDE 50.78’E GERİLEDİ. AYRICA SON 14 GÜNÜN VERİLERİNE GÖRE SU ORANINDA YÜZDE 4.57’LİK AZALIŞ OLMASI DİKKAT ÇEKTİ.
İstanbul’da yaz aylarının kurak geçmesiyle birlikte barajlardaki doluluk oranı azaldı. İSKİ verilerine göre geçen yıl 20 Ağustos’ta su seviyesi yüzde 62.27 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 50.78’e geriledi. Ayrıca son 14 günün verilerine göre su oranında yüzde 4.57’lik azalış olması dikkat çekti.
İstanbul’da yaz aylarında beklenen yağmurun düşmemesi sonucunda barajlardaki doluluk oranları her geçen gün azalmaya devam ediyor. Bugün itibariyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 50’ye yaklaştı. Öte yandan son 14 gün içerisinde sert bir şekilde yüzde 4.57’lik azalış olması dikkatlerden kaçmadı. Barajlardaki su çekilmeleri ise durumun vahametini gözler önüne sermişti.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 20 Ağustos 2019’da yüzde 62.27 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 50,78’e geriledi. Bu seviye 20 Ağustos 2014 yılında ölçülen yüzde 17,24 seviyesinden sonra son 10 yıl içerisinde aynı dönemde ölçülen en düşük ikinci seviye oldu. Öte yandan İstanbul’daki barajların son doluluk oranı ise şöyle ölçüldü;
“Ömerli yüzde 42.1, Pabuçdere yüzde 4.28, Sazlıdere yüzde 3.9, Büyükçekmece yüzde 9, Alibeyköy yüzde 1.5, Terkos yüzde 20.8, Kazandere yüzde 0.2, Elmalı yüzde 4.29, Darlık yüzde 20.1, Istrancalar yüzde 0.4.”
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