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İstanbul Ayasofya için İznik Ayasofya’da kurban kesildi
İZNİK'TE AYASOFYA CAMİSİ ÖNÜNDE KURBAN KESİLDİ
Genel 24.07.2020, 14:51
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İstanbul Ayasofya-i Kebir Camii’nin ibadete açılması, bütün İslâm aleminde ve Türkiye’de olduğu gibi, Bursa’da da sevinçle karşılandı. İznik ilçesindeki Ayasofya Camii önünde, kurban kesilerek dualar edildi.
Orhan Gazi’nin İznik’i fethiyle birlikte camiye çevrilen, ancak birkaç seneye kadar müze olarak faaliyet gösteren Ayasofya Camii’nde cuma namazı öncesi, İstanbul’daki Ayasofya’nın da yeniden ibadete açılması kutlandı. İznikli esnaf Fehmi Yakut, Ayasofya Camii önünde kurban kesti. Vatandaşlar, İstanbul’da Ayasofya’nın ibadete açılması dolayısıyla şükür duası yaptı. Fehmi Yakut, “Biz 86 yıldır bu ânı bekliyorduk. Çok sevinçli ve gururluyuz. İslâm âlemi için büyük müjde. Devlet erkânımıza buradan şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
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