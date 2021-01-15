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İstanbul Avrupa Yakası’nda kar yağışı etkili olmaya başladı
İstanbul Avrupa Yakası’nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösterdi. Beylikdüzü’nde caddeler ve sokaklar adeta beyaza büründü.
Genel 15.01.2021, 07:39
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İstanbul Avrupa Yakası’nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösterdi. Beylikdüzü’nde caddeler ve sokaklar adeta beyaza büründü.Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından, dün İstanbul’da kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde Anadolu Yakası’na düşen kar, gece saatlerinde ise Avrupa Yakası’na yağdı. Özellikle Beylikdüzü’nde etkisini gösteren kar yağışı, cadde ve sokakları adeta beyaza bürüdü.
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|17
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|4. Gaziantep FK
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|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
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|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
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|22
|14. Malatyaspor
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|15. Rizespor
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|21
|16. Göztepe
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|19
|17. Gençlerbirliği
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|17
|16
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|17
|15
|20. Denizlispor
|17
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|18
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|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
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|17
|34
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|17
|33
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|32
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|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
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