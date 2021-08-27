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İstanbul aşı haritasında mavi renge döndü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mega kentin aşı haritasında mavi renge döndüğünü açıkladı.

Genel 27.08.2021, 21:08
İstanbul aşı haritasında mavi renge döndü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mega kentin aşı haritasında mavi renge döndüğünü açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, mega kentin aşı haritasında mavi renge döndüğünü açıkladı. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “İstanbul’umuza mavi renk çok yakıştı. 27 Ağustos saat 20.00 itibarıyla çalar saat aşılama oranımız yüzde 75. 1. doz 8 milyon 699 bin 243, 2. doz 6 milyon 491 bin 74, 3. doz 1 milyon 97 bin 798, toplam 16 milyon 288 bin 115 doz aşı yapıldı. Aşısını yaptıran hemşehrilerime teşekkür ediyorum.”

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