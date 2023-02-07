İstanbul Adliyesinde depremzedeler için yardım kolileri hazırlanıyor

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinin ardından tüm Türkiye seferber olurken İstanbul Adliyesinde de depremzedelere ulaştırılmak üzere hijyen malzemeleri, kullanılmamış paketinde battaniye, ısıtıcı, ayakkabı ve kışlık giyecek gibi malzemelerden oluşan yardım kolileri hazırlanıyor.

Türkiye, dün Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde 2 büyük depremle sarsılırken, enkaz altında kalan binlerce vatandaşı kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken, ülkenin dört bir yanından depremde mağdur olan vatandaşlar için yardım kolileri hazırlanmaya devam ediyor.

İstanbul Adalet Sarayı’nda da depremzedeler için yardım kolileri hazırlanmaya başlandı. Adliyenin C1 Blok 3.kat Sosyal İşler Müdürlüğünde depremzedeler için AFAD aracılığıyla iletilmek üzere hijyen ürünleri, kullanılmamış paketinde battaniye, ısıtıcı, ayakkabı ve kışlık giyecek toplanıyor. Öte yandan yardımların 2 hafta boyunca toplanmaya devam edileceği öğrenildi.

İhtiyaç kolilerinin hazırlanmasına yardım eden memur Hüseyin Çiçek, “Memleketimizin başına böyle bir olay geldi, keşke olmasaydı. Birlik oluyoruz bu da güzel bir şey ülkemiz adına. Ölülere rahmet diliyorum, hepimizin başı sağ olsun geçmiş olsun” dedi.