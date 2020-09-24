İstanbul 4.2’lik depremle sallandı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem İstanbul’dan da hissedildi. Panikleyen bazı vatandaşların park ve sokaklara çıktığı görüldü.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 16.38’de yaşanan deprem İstanbul’da da hissedildi. Birçok vatandaş panikleyerek kendini dışarı attı. Bazı vatandaşların park ve sokaklara çıktığı görüldü.