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İstanbul 4.2’lik depremle sallandı
TEKİRDAĞ’IN MARMARAEREĞLİSİ İLÇESİ AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM İSTANBUL’DAN DA HİSSEDİLDİ. PANİKLEYEN BAZI VATANDAŞLARIN PARK VE SOKAKLARA ÇIKTIĞI GÖRÜLDÜ.
Genel 24.09.2020, 17:19
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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem İstanbul’dan da hissedildi. Panikleyen bazı vatandaşların park ve sokaklara çıktığı görüldü.
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 16.38’de yaşanan deprem İstanbul’da da hissedildi. Birçok vatandaş panikleyerek kendini dışarı attı. Bazı vatandaşların park ve sokaklara çıktığı görüldü.
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