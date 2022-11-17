İstanbul 2 nolu Barosu terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı

İstanbul 2 nolu Baro üyeleri, terör saldırısının gerçekleştiği alana karanfil bırakarak hayatını kaybedenleri andı.

13 Kasım’da İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen terör saldırısının ardından bombanın patladığı alanda anma ziyaretleri devam ediyor. İstanbul 2 Nolu Baro üyeleri de patlamanın gerçekleştiği alana ziyarette bulundu. Baro üyeleri, saldırı alanında oluşturulan platforma karanfil bıraktı.

Baro Başkanı Avukat Yasin Şamlı yaptığı konuşmada, "13 Kasım 2022 günü İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen menfur terör saldırısında 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 81 vatandaşımız yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Hukuk normlarının ve hukuk mekanizmalarının koruduğu en temel hak, hayat hakkıdır. Bu terör eyleminde de teröristler ile onları maşa olarak kullanan efendileri; çocukların, kadınların, masum insanların hayat hakkına saldırmıştır. Her terör eylemi aynı zamanda; insan nesline ve insanlık onuruna karşı işlenmiş suçtur. Bu bakımdan, özellikle ölümle sonuçlanan terör eylemleri Türk Ceza Kanunun 77. Maddesi dahiline alınmalı, insanlığa karşı suç olarak tanımlanmalıdır. Teröristler ile onları maşa olarak kullananların; 9 yaşındaki Ecrin, 27 yaşındaki Mukaddes Elif Topkara ve eşi Âdem Topkara ile onların yetim ve öksüz bıraktıkları iki küçük yavrularıyla da kişisel hiçbir sorunları yoktu. Hatta onları tanımadılar bile. İşte tam da bu bakımdan bu saldırının hedefi yalnızca hayatını kaybedenler, yaralananlar değil milletimizin tamamıdır. Önemle vurgulamak isteriz ki; bu eylemi gerçekleştiren teröristler ve terör örgütleri, ülkeleri karıştırarak, sömüren emperyalistlerin maşasıdır. Bu hain saldırı masum insanların hayat hakkıyla birlikte insanımızın huzurunu, ülkemizin bütünlüğünü, devletimizin bekasını hedef almıştır. Teröre karşı son derece kararlı ve tek vücut olmamız gerektiği gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur. Emperyalistler, maşa olarak kullandıkları teröriste kimliğine uygun olmayan kıyafet giydirerek milletimizin inancına ve değerlerine hakaret edip onları yıpratmak istemiştir. Güvenlik güçlerimizin olaya çok hızlı müdahale etmeleri terör örgütlerinin ve emperyalistlerin planlarını boşa çıkarmıştır. İstanbul 2 Nolu Barosu olarak; bu menfur terör eylemi ile ilgili açılacak davalarda, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, yakınlarının, yaralanan vatandaşlarımızın ve milletimizin hukukunu hassasiyetle savunacağımızı bir kez daha bu meydandan kamuoyuna ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Patlamanın meydana geldiği noktaya oluşturulan platforma karanfil bırakan İstanbul 2 No’lu Baro üyeleri, Başkan Yasin Şamlı’nın konuşmasının ardından saldırıda yaralanan ve yaşamını yitirenler için dua etti.